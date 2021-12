Ventimiglia: inaugurato bar ristorante pizzeria ‘L’altro Gasoline’, la soddisfazione di Confesercenti

“Una grande gioia poter partecipare all’apertura di nuovi locali”. Ad affermarlo è Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti, in occasione dell’inaugurazione a Ventimiglia del bar ristorante pizzeria ‘L’altro Gasoline’ - affianco al Centro Commerciale di Roverino - della famiglia Troccoli di Olivetta San Michele.

“Felix Troccoli è un imprenditore giovane, un dirigente provinciale di Confesercenti - prosegue Scibilia -, capace di creare nelle sue numerose attività commerciali un mix di alta professionalità e di sacrifici, di ingegno e simpatia unite a una grande umiltà e umanità“.

Il locale, completamente nuovo, curato con dettagli che lo rendono accogliente e smart, diventerà un punto di riferimento per il ponente ligure grazie ad una ottima cantina, a piatti sfiziosi, con offerta di pizza e colazioni pronte già al mattino presto. Si unisce l’esperienza di una squadra che nel bar di Olivetta è cresciuta in un clima transfrontaliero e ha dato dimostrazione di affidabilità e conoscenza accurata del cibo, aggiunto al valore più prezioso per un’attività commerciale, della gentilezza e di un servizio qualificato.

“Troccoli - conclude Scibilia - continua a riservarci positive sorprese con una profusione di un’energia straordinaria, macinando nuovi progetti aziendali, diventando un vero esempio e simbolo di un dirigente Confesercenti moderno e innovativo, capace di creare nuove opportunità di lavoro a tanti giovani, grazie al solo sudore suo e di sua moglie”.