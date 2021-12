Sanremo: spostamento del 'drive through' di corso Garibaldi, andrà in Valle Armea o a Bussana

Oltre al ‘drive through’ per eseguire i tamponi direttamente in macchina a Ventimiglia, l’Asl 1 Imperiese sta cercando di risolvere lo stesso problema a Sanremo.

Di concerto con il Comune di Sanremo, in particolare con il vice Sindaco Costanza Pireri, deve essere spostato dal Palafiori, entro il mese di gennaio, quando inizierà l’allestimento di ‘Casa Sanremo’, l’appuntamento clou delle manifestazioni collaterali al Festival, che si svolgerà nella prima settimana di febbraio.

Già lo scorso anno, in piena pandemia e con la nostra provincia tra codici arancioni e rossi, il ‘drive’ era stato spostato per far spazio alla manifestazione di Vincenzo Russolillo e ora, con le molte code che spesso si verificano in corso Garibaldi e tutto il centro, si cerca uno spazio meno invasivo.

Si è svolto ieri un sopralluogo dell’Asl che, insieme al Comune, avrebbe inquadrato due luoghi consoni per installare il nuovo ‘drive through’. Il primo è nella classica Valle Armea, nella zona del mercato dei fiori e, il secondo, nel parcheggio di Bussana a mare, sempre un po’ nel degrado e praticamente inutilizzato in inverno.

La scelta è risultata obbligata visto che, quest’anno non può essere spostato alla vecchia stazione ferroviaria, dove è stato installato il ‘Luna Park’ (lo scorso anno saltò proprio per il Covid). Al momento non è dato sapere quando sarà spostato dal Palafiori ma, non appena sarà presa una decisione sul nuovo luogo, Asl e Comune provvederanno ad allestirlo e renderlo operativo.