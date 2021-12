In attesa dell'adeguamento alla stazione, entro il 2022 a Ventimiglia arriveranno i nuovi treni con la politensione

A seguito di una serie di incontri tra Ministero delle Infrastrutture, la Regione Liguria, Trenitalia e RFI, è stata individuata una nuova soluzione per consentire già dal 2022 l'arrivo dei nuovi treni previsti nel contratto di servizio alla Stazione di Ventimiglia (a tutt'oggi per i noti problemi della differente tensione elettrica nella linea e nella stazione di confine si fermano ad Albenga).

Assoutenti e i comitati dei pendolari chiederanno conferma, nei prossimi giorni, all'Assessore Berrino che ha convocato un incontro il 9 dicembre. Grazie alle ultime novità è stata comunque revocata la manifestazione indetta alla stazione di Ventimiglia per mercoledì 8 dicembre a mezzogiorno.

“La scelta intrapresa – dicono Assoutenti e i comitati - di dotare i nuovi treni di idonei apparati ‘politensione’ per poter arrivare alla stazione di confine, con oneri a carico di RFI che non incideranno sul contratto di servizio, è assolutamente coerente con quanto da noi richiesto e l'unica che si poteva attuare in attesa dei lavori di adeguamento alla stazione che devono ancora iniziare e che non finiranno prima del 2026”.