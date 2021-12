Ventimiglia: Isnardi (FdI) dice 'No' all'installazione di semafori 'T-Red' sul territorio comunale

Dura presa di posizione di Bartolomeo Isnardi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Ventimiglia, sulla paventata installazione del nuovo sistema semaforico ‘T-red’.

“Abbiamo un precedente ed è Vallecrosia, comune limitrofo al nostro, dove sono arrivate sanzioni a raffica con ammende da 55 euro più la decurtazione di 2 punti dalla patente. E’ giusto sanzionare chi passa con il semaforo rosso, ci mancherebbe altro, ma serve buon senso da parte dell'amministrazione anche nel far rispettare ai cittadini il codice della strada”.

“Nonostante sia un appalto – termina Isnardi - che al Comune garantirebbe entrate per 500.000 euro con 6 postazioni di rilevamento delle infrazioni, 5 impianti per la velocità istantanea, 3 di lettura delle targhe e 10 impianti per passaggi pedonali sicuri, abbiamo la necessità di coniugare due aspetti. La sicurezza stradale e non gravare sulle persone in modo così scellerato. lo dico ‘No a questo dispositivo così aggressivo”.