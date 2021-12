Quesada (PD): “Perché per il centrodestra Scajola non aveva le qualità per fare il sindaco e ora le ha per la Presidenza della Provincia?”

Duro attacco al centrodestra da parte del segretario provinciale del Partito Democratico Cristian Quesada, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, in vista alle elezioni provinciali del 18 Dicembre. Il riferimento è alla convergenza sul nome di Claudio Scajola come candidato alla Presidenza della Provincia di Imperia.

“Ora tutti hanno riscoperto che inizia una nuova era intorno alla figura di Claudio Scajola – ha detto - Scajola è un uomo che nella vita ha gestito ruoli importantissimi, quindi nessuno si mette a sindacare sul fatto che lui abbia le qualità per fare il presidente. Vorremmo solo capire il motivo per il quale se (per il centrodestra) tre anni fa Scajola non aveva le qualità per fare il sindaco di Imperia, adesso le possa avere per far risorgere la provincia di Imperia”.

Guarda l’estratto dell’intervista:

Guarda la trasmissione integrale (con un confronto con il Commissario provinciale di Forza Italia Simone Baggioli):

