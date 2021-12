Festival di Sanremo: modifica al regolamento dopo lo 'spoiler' di 'Chi?', i nomi dei Big nelle prossime ore

Dopo l’ennesima anticipazione del settimanale ‘Chi?ì, che ha spoilerato 16 partecipanti al Festival, la Rai cambia il Regolamento della kermesse canora e, per conoscere i nomi dei 22 ‘Big’, non si attenderà più il 15 dicembre con la serata di Sanremo Giovani. O almeno secondo quanto previsto, sarà facoltà di Amadeus renderli noti a partire già dalle prossime ore.

“La direzione di Rai 1 - si legge in una nota – modifica la modalità di comunicazione degli artisti scelti per la partecipazione in gara al Festival, dando facoltà al Direttore Artistico e alla Rai di renderli noti dal 2 dicembre. Viene mantenuto l'impegno per gli artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre a Sanremo”.