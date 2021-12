Controllo del territorio della Polizia: due arresti e quattro espulsioni nella nostra provincia

Prosegue l’incessante attività di controllo del territorio e l’intensificazione dei servizi della Polizia della nostra provincia, volti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che hanno condotto a due arresti e quattro espulsioni.

Un arresto è stato eseguito dal Commissariato di Ventimiglia, che ha individuato ieri nella città intemelia uno straniero in possesso di una carta d’identità svizzera, risultata successivamente contraffatta. Gli agenti, insospettiti dal documento svizzero esibito dall’uomo in un albergo della città, risultato poi falso, lo hanno sottoposto a controllo. Solo dopo aver contattato la polizia svizzera è emersa la falsità del documento, risultato intestato ad altra persona. Il 25enne straniero è risultato completamente sconosciuto alle autorità svizzere e, sottoposto alle verifiche dattiloscopiche, è risultato sconosciuto e incensurato anche per quelle italiane ed irregolare sul territorio nazionale. Arrestato nella flagranza del reato, ha subito il sequestro del documento esibito ed è stato trattenuto negli uffici della Polizia, in attesa del procedimento per direttissima che si è oggi. L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato ad una pena di 10 mesi e 20 giorni. La Questura di Imperia ha attivato a suo carico la procedura amministrativa per l’espulsione dal territorio nazionale.

La Polizia, inoltre, ha arrestato un albanese gravato da innumerevoli pregiudizi di polizia, precedentemente espulso dal territorio nazionale e ivi rientrato in violazione del divieto quinquennale previsto dalla legge. Dell’uomo, in Questura per alcune pratiche amministrative, è emerso che era stato espulso dal territorio nazionale mediante accompagnamento coattivo alla frontiera alla frontiera aerea di Milano e successivo imbarco su un volo per Tirana.

Sempre la Polizia di Imperia, nell’ambito dei servizi interforze finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha espulso 4 stranieri irregolari, di cui 3 cittadini tunisini accompagnati al CPR di Torino. I tre, a seguito di controlli mirati a Ventimiglia, sono risultati irregolari sul territorio nazionale.