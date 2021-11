Vice Presidente Piana al tavolo di confronto ‘Aromi di Liguria’: “Filiera protagonista ad Albenga per il rilancio del settore”

La Liguria sarà protagonista delle nuove sfide di innovazione e valorizzazione delle aromatiche con un tavolo di confronto e con la firma del Primo Accordo di Filiera triennale tra aziende agricole e settore commerciale giovedì 2 dicembre alle 14.30 presso la Sala Gallinaro della Cooperativa l’Ortofrutticola di Albenga. L’evento, che si intitola “Aromi di Liguria”, è organizzato dal Distretto Florovivaistico, dal CeRSAA e da Liguria Digitale. Avvierà i lavori il vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana.



“Un risultato importante per il florovivaismo, settore che rappresenta il 70% in valore dell’agricoltura regionale – spiega il vice presidente Piana - realizzato a coronamento di due progetti del precedente Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: “La filiera ingauna delle piante in vaso” e “Filiera 4.0”. Un aspetto a cui tengo molto è quello della tracciabilità delle produzioni per contribuire ad aumentare il valore percepito del prodotto nel consumatore finale, oltre agli obiettivi tecnici già individuati con le associazioni di categoria dalla definizione dei costi e del prezzo minimo consigliato delle aromatiche (in particolare del rosmarino) sino alle innovazioni considerate prioritarie. Si affronteranno quindi temi quali la riduzione dei residui fitosanitari e delle plastiche, in linea con gli standard e gli indirizzi richiesti sul mercato internazionale”.



Sarà possibile seguire l’evento in streaming su Flornews Liguria: www.flornewsliguria.it