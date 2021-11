Situazione dell'asfalto in via Saffi ad Imperia, la replica del PD all'assessore D’Agostino: "Aspettiamo risposte dal febbraio 2020"

“Era il 12 febbraio 2020 quando denunciammo, attraverso il nostro rappresentante in Consiglio Comunale Fabrizio Risso, dietro presentazione di una question time dedicata, la situazione di profonda criticità dell’asfalto in via Aurelio Saffi chiedendo all’amministrazione comunale di effettuare un sopralluogo al fine di verificare la situazione in essere ed intervenire nel più breve tempo possibile per risolvere le problematiche evidenziate con un intervento risolutore”. Il Partito Democratico imperiese interviene in merito alla situazione dell’asfalto gruviera in via Saffi riallacciandosi alle dichiarazioni dell’assessore Ester D’Agostino.

“Nulla è stato fatto – spiegano dal PD - tanto che oggi, dopo 22 mesi, apprendiamo tramite nota stampa la segnalazione di alcuni residenti ed esercenti diretta all’assessore competente rimarcando le medesime problematiche da noi sollevate in occasione della discussione della QT".

"Ricordiamo all’assessore, la quale dichiara che ‘un intervento anticipatorio sarebbe stato uno spreco inutile’ prima della posa della fibra, che sarebbe auspicabile oltre che opportuno provvedere prima alla salvaguardia dell’incolumità dei nostri concittadini ed inoltre che sono ormai due anni che chiediamo di intervenire, ben prima che fosse ufficializzato l’accordo per la posa della fibra ottica il 9 giugno 2020”.