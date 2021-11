Non tutti i TV 4K sono uguali: guida di Yeppon.it alle tecnologie dei TV

Dire che i televisori non sono tutti uguali potrebbe risultare un tantino banale, sebbene non ci sia frase più vera di questa. Ebbene proprio per questo abbiamo deciso di scrivere questa guida alla scelta del TV4K aiutandoti a capire dimensioni, performance e qualità.

Per prima cosa ti suggeriamo di dare un’occhiata ai migliori TV 4K in offerta disponibili su Yeppon, eCommerce specializzato in elettrodomestici ed elettronica di consumo e dove troverai sicuramente il prodotto più adatto a te. Come potrai vedere ci sono tantissimi TV e, quindi, scegliere quello più adatto non è solamente una questione di prezzo. Ecco il perché.

Le dimensioni dello schermo

La prima questione da stabilire è quella che riguarda le dimensioni dello schermo che va da un minimo di 32 pollici ad un massimo di 65 pollici. Maggiori sono i pollici e maggiore sarà l’ampiezza dello schermo. La scelta dipende dalla posizione del televisore e, quindi, per le stanze da letto o molto piccole si consigliano schermi più piccoli. Per un salotto meglio optare per misure superiori a patto che ci sia spazio a sufficienza per guardare la TV alla giusta distanza.

Che tecnologia scegliere?

Ultra HD 4K o Full HD? E che differenza c’è tra le due? Anche un neofita o un inesperto di questa tecnologia è in grado di percepire se si trova dinanzi ad un 4K o ad un HD? Per rispondere dobbiamo ricominciare dall’ABC, ovvero da cosa significa davvero 4K.

Questa dicitura far riferimento alla risoluzione UHD, ovvero Ultra High Definition, per la quale si offre una risoluzione 4 volte superiore rispetto ad un Full HD. Per citare qualche numero ti possiamo dire che un 4K possiede 3840 x 2160 pixel mentre il Full HD soltanto 1920 x 1080.

Ovviamente maggiori sono i pixel della risoluzione e migliore sarà la nitidezza delle immagini che appariranno sullo schermo ma è vero anche che per certe performance devi scegliere TV da almeno 48 pollici. Attenzione! Le TV HD non sono obsolete o superate perché sono efficienti e performanti. Se hai un budget più limitato sono pur sempre un’ottima scelta.

Tipo di pannello: LED, mini LED o OLED?

Tutte queste sigle possono certamente confondere il consumatore per cui cercheremo di fare chiarezza. Per prima cosa ci sono gli LCD, ovvero Liquid Crystal Display, sono gli schermi che hanno sostituito quelli a tubo catodico e sono quelli noti per i cristalli liquidi.

Non emettono luce propria come i LED, che sono successivi agli LCD e, pertanto, sono dotati di un sistema di retroilluminazione. A seguire arrivano i LED, un’evoluzione degli LCD che sfrutta la luce dei diodi che si illuminano al minimo passaggio di corrente. Da questi derivano i mini LED, gli OLED ed i QLED. Il miglioramento di queste tecnologie, in ordine cronologico, risiede nel numero e nella grandezza dei LED che migliorano man mano i contrasti, creano neri più profondi e amplificano l’esperienza visiva.

Quindi queste sigle si riferiscono alla tecnologia che proietta le immagini sullo schermo mentre quando leggi Full HD, Ultra HD, K4, 8K ecc… facciamo riferimento alla risoluzione e al numero di colori che lo schermo è in grado di proiettare.

Quale scegliere?

Dipende dal tuo budget, dalla stanza in cui posizionerai la TV, dallo spazio di cui disponi, dalla risoluzione e, si, anche dal tuo gusto personale. L’unico consiglio che possiamo darti è quello di scegliere modelli recenti, aggiornati alle attuali tecnologie di intrattenimento e dotate di connettività alla tua rete domestica, ovvero smart. In questo modo potrai utilizzare le tue piattaforme di streaming o spettacolo on demand tutto in un dispositivo per non perderti i tuoi contenuti preferiti.