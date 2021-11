Ventimiglia: giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un incontro con la Dott.ssa Patrizia Sciolla

Con un incontro tenuto in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne fra la responsabile, dott.ssa Patrizia Sciolla, e alcuni docenti dell'Istituto "Fermi Polo Montale", da anni in prima linea nelle questioni sociali ed educative, è iniziato il rapporto di collaborazione fra la scuola e l'Associazione Noi4You, volto ad arricchire il palinsesto dei corsi di sensibilizzazione per alunni nell'ambito dei progetti "Legalità".

Al centro degli interventi tenuti dai referenti di Noi4You con gli studenti delle classi che hanno aderito alla proposta, che si colloca nel più ampio discorso dell'insegnamento dell'Educazione Civica, vi saranno delle simulazioni di processo penale per reati connessi alla violenza di genere, che si prefiggono di creare i presupposti sia per una conoscenza maggiore, diretta e approfondita del fenomeno sia con l'intento pedagogico di contribuire a creare una nuova consapevolezza di matrice culturale, che muove fin dai più piccoli aspetti controversi del rapporto fra adolescenti, specialmente in un periodo per loro (e non solo) così complesso.

"La collaborazione si somma quindi a quelle già formalizzate con Caritas Intemelia, WeWorld Onlus, con Don Rito Alvarez - afferma la Dirigente Scolastica, Antonella Costanza- e ad ulteriori che verranno concordate a breve, per affrontare i problemi civici della legalità nel migliore e più puntuale dei modi".