Vallecrosia: successo al gazebo degli Alpini per la vendita dei panettoni a scopo benefico

Grande riuscita stamane sul solettone di Vallecrosia del gazebo degli Alpini per la vendita dei panettoni a scopo benefico.



"Un grazie enorme a tutti coloro - si spiega nella nota - che oggi hanno acquistato il panettone degli Alpini. Molte persone si sono avvicinate al nostro stand anche per dirci un solo grazie per quello che gli alpini fanno in silenzio e con tanto cuore per chi ha bisogno, e poi alcuni hanno acquistato il tradizionale dolce natalizio a scopo benefico. Quasi un centinaio di pezzi sono stati venduti. Gli alpini di Vallecrosia vi aspettano ancora lunedì 6 dicembre sempre sul solettone nord a partire dalle ore 9.00... GRAZIE...GRAZIE...GRAZIE!"