Dopo il ritrovamento in un bosco del Var parla l'ex sindaco di Triora, Marcello Lanza: “Grazie a tutti coloro che si sono preoccupati per me”

L'ex sindaco di Triora, Marcello Lanza, parla questa mattina a pochi giorni dal suo ritrovamento in Francia dopo ore di ansia per la sua improvvisa sparizione.

“Cari amici giornalisti - scrive Marcello Lanza - voglio complimentarmi per la cura, l’attenzione e la discrezione con cui avete seguito la vicenda che mi ha coinvolto alcuni giorni fa. Ora che mi sono quasi completamente rimesso in forze, desidero ringraziarvi e per il vostro tramite desidero ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per me, amici e cacciatori, che hanno chiesto informazioni, che hanno avuto a cuore l’evolversi del mio episodio e del mio stato di salute, che hanno diffuso la notizia anche sui social media”.