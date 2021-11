In fase di compimento la trilogia cinematografica 'Maryam Of Tsyon' prodotta dalla 'Fiori di Sambuco Film' di Sanremo

La trilogia cinematografica dal titolo Maryam Of Tsyon (www.maryamoftsyon.com), diretta da QVQ (Fabio Corsaro) prodotto dalla Fiori di Sambuco Film realtà dell'industria cinematografica di Sanremo, si avvia al compimento.

È infatti in fase di montaggio il Capitolo 3 dal titolo Assupta est in Caelum di cui oggi è stata presentata alla stampa la locandina ufficiale (qui sotto).

Il Capitolo 3 è stato girato in buona parte in Turchia nella cittadina di Efeso (attuale Selcuk), dopo un lungo iter autorizzativo iniziato presso il Ministero della Cultura Turco. Infatti la troupe di Fiori di Sambuco Film si è trasferita per alcuni giorni presso gli scavi di Efeso ed, all' interno del sito archeologico, ha completato le riprese della trilogia (foto allegate).

Il regista ci riferisce un singolare anedoto: mentre proseguiva la lavorazione, all' interno del sito archeologico, alcune visitatrici di nazionalità turca e fede mussulmana, durante una pausa, non conoscendo ne il titolo ne l'argomento della storia trattata dal film, hanno immediatamente riconosciuto Camilla Nardini (la protagonista, truccata come da suo personaggio in Maryam) come Maria madre di Gesù, e questa situazione ha molto impressionato la troupe, a cui è stato spiegato che le donne mussulmane mantengono una particolare devozione alla figura di Maria, sopratutto durante la gestazione della loro maternità, la pregano per riceverne benedizioni e chidere protezione.

La casa di Maria ad Efeso infatti ( www.hzmeryemanaevi.com/it/ ) è meta continua di pellegrinaggi da parte di devoti di ogni confessione religiosa.

Camilla Nardini è stata ospite anche della trasmissione Cinematografo di Rai 1 diretta da Gigi Marzullo. Il film è stato recensito anche dalla rivista delle Paoline Jesus. Ricordiamo anche l' interpretazione mirabile del Savonese Giuseppe Laureri, nel ruolo dell' Apostolo Giovanni.

Il regista ci riferisce che il film svelerà il luogo della dormizione di Maria sulla collina dell' usignolo, luogo della sua Assunzione al Cielo.

Il film Maryam Of Tsyon - Cap III Assumpa est in Caelum uscirà nei cinema il giorno 25 maggio 2022. Il Capitolo II Thetokos anticiperà l' uscita nei cinema dell' ultimo capitolo, con uscita nei cinema il giorno 11 maggio 2022.

Collegamento YouTube ad un video di back stage ad Efeso: https://youtu.be/Zdwsm2XgyTs