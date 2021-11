Taggia: discarica, il sindaco Conio a Manni "Lotto 6 bis? Una balla, ricordiamo cosa fece il consigliere per ottenere i voti"

"Non c’è alcun progetto di 'Lotto 6 bis', lo stesso necessiterebbe di anni per poter essere approvato, quindi il consigliere Manni sta dicendo una solenne balla".

Così Mario Conio, sindaco di Taggia, replica all'intervento del consigliere comunale Mario Manni (Il Passo Giusto), sulla possibilità che si possa arrivare ad un nuovo lotto della discarica provinciale. "Con abilità di un 'tanguero' provetto, Manni piroettando qua e là, riuscì a cambiare completamente idea, autorizzando il lotto 6 e per inciso, ingannando i propri concittadini. - rimarca il primo cittadino - Ricordiamo quanto fatto da lui alcuni anni fa, quando dopo aver invitato i cittadini a votare lui e la lista alla quale apparteneva promise che mai ci sarebbe stata una nuova discarica su Taggia. Qui ci troviamo di fronte a quello che in psicanalisi si chiama transfert. Capita quando una persona inconsapevolmente traspone in altri i propri pensieri e sentimenti".

Sulla possibilità di un progetto per un lotto 6 bis, quindi un ampliamento dell'ultimo lotto della discarica provinciale di Collette Ozotto a Taggia, per Conio si tratta di "... una falsa notizia messa in giro ad arte. Capisco che per Manni questa sia un piatto succulento sul quale gettarsi ma, proprio per spegnere ogni ardore, mi piace ribadire alcuni concetti. Prima di tutto, non c’è alcun progetto di lotto 6 bis, lo ribadisco, sarebbero necessari anni prima che una cosa del genere possa essere approvata".