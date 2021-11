Sanremo: deviazione della ciclabile pericolosa in via Rava, rischio di investimenti e buio eccessivo la notte (Foto)

Deviazione molto pericolosa, quella della pista ciclabile nella zona del ‘Luna Park’ di Sanremo, installato da alcuni giorni. Nonostante i responsabili del parco giochi abbiano provveduto a sistemare alcune transenne, infatti, molti ciclisti ‘sfrecciano’ su quello che era il marciapiedi della vecchia stazione ferroviaria, dove questa mattina un’anziana ha rischiato di essere investita.

Sempre stamane, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno deciso di installare alcuni coni stradali e altre transenne per cercare di ridurre la velocità dei ciclisti in transito sulla ciclabile, all’altezza di via Adolfo Rava.

Un luogo che, tra l’altro, ha ora problemi di illuminazione perché, proprio l’ex marciapiedi è praticamente al buio quando scendere la sera. Oltre ai rischi per eventuali transiti di biciclette, ci sono anche quelli di eventuali furti al tabacchino della stazione e atti di vandalismo.