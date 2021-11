Vallecrosia: oltre una tonnellata di generi alimentari raccolta oggi all'IperConad dagli alpini (Foto)

Grandissimo successo oggi per il banco alimentare a Vallecrosia. Una tonnellata di generi alimentari sono stati raccolti alla Conad di Vallecrosia intorno alle 17.

Gli alpini del gruppo di Vallecrosia come sempre in prima linea, insieme ai giovani di Comunione e Liberazione e e del gruppo Chiesa Evangelica novità di vita di Bordighera, hanno dato vita alla raccolta alimentare per aiutare chi ha più bisogno.

“Un sentito ringraziamento – evidenziano gli organizzatori - a tutti coloro che, anche con un piccolo acquisto, hanno contribuito a raggiungere questo ottimo obiettivo. Un ringraziamento al direttore dell'IperConad, Alberto Pitzeri e ad Anna Donati, per la benevola accoglienza”.

Gli alpini torneranno lunedì sul solettone Nord a Vallecrosia per la campagna del panettone degli alpini.