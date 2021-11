Il Sindaco di Ventimiglia Scullino oggi a Roma per il centocinquantenario della prima seduta a Montecitorio (Foto)

Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha partecipato oggi alla cerimonia per il centocinquantenario della prima seduta a Palazzo Montecitorio, a Roma. Un importante momento nazionale che si è svolto alla Camera dei Deputati, alla presenza anche del Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella.

Il Sindaco Scullino è stato invitato perché, nell’occasione, è stato ricordato Giuseppe Biancheri, nato a Ventimiglia il 2 dicembre 1821, che fu eletto Presidente della Camera il 12 marzo 1870, carica che mantenne per tre legislature sino al 1876.

Grazie alle sue capacità politiche e amministrative, fu definito “Il Presidente per antonomasia”, ricoprendo l’incarico di Presidente della Camera nuovamente nel 1884 sino al 1892, per essere poi rieletto a questa prestigiosa carica nel 1894, 1895 e 1898 e per altri brevi periodi dal 1902 al 1907. In concomitanza all’importante cerimonia, saranno celebrati i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.