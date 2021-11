Un week end sul territorio del ponente ligure per l’assessore regionale Marco Scajola

Un week end sul territorio per l’assessore regionale Marco Scajola. Domani, sabato 27 novembre, si recherà a Cosio da Arroscia per effettuare un sopralluogo con il Sindaco Mauro Parodi. A seguire parteciperà alle celebrazioni di Santa Caterina ed all’inaugurazione della Sala multimediale Camelot a Mendatica. Nel pomeriggio presenzierà alla cerimonia inaugurale di Piazza Vittoria e Piazza Abba a Cairo Montenotte, i cui lavori di riqualificazione sono stati effettuati grazie al contributo di oltre 1,4 milioni di euro da parte di Regione Liguria. Infine, si recherà ad Imperia, insieme al Presidente Giovanni Toti, per l’accensione delle luci di Natale nel capoluogo. Nella giornata di domenica, in mattinata, presenzierà alla Santa Messa a Taggia in onore di Santa Barbara e successivamente parteciperà al flash mob “Uomini che amano le donne”, iniziativa organizzata dalle sezioni sanremesi di Zonta e Fidapa B.P.W. per contrastare la violenza contro le donne. A seguire si recherà ad Ospedaletti per partecipare al pranzo della Federazione Italiana Cronometristi. Per concludere, domenica pomeriggio, presenzierà al Premio “Città” di Imperia, che si terrà nella sala consigliare del palazzo civico del capoluogo.