Mille migranti a piedi in A10. Odg Lega "Pericoloso per loro e utenti autostrade, più Forze dell’ordine in Liguria"

“Da inizio anno, secondo un sindacato di Polizia, sono stati avvistati oltre mille migranti in A10. E ogni giorno gli agenti sono costretti a chiudere tratti autostradali per tentare, non sempre con esito positivo, il recupero". Lo hanno detto i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo) e Mabel Riolfo.

"Addirittura - proseguono - taluni si organizzano in comitiva, tanto che un gruppo di 30 migranti lo scorso ottobre è stato sorpreso mentre camminava a piedi sulla carreggiata a pochi centimetri da auto e Tir. Matteo Salvini aveva bloccato gli sbarchi ed episodi del genere erano stati pressoché azzerati. Successivamente, con la politica dei porti aperti, sono riesplosi. Questa situazione, pericolosa per i migranti stessi e per gli utenti delle autostrade, è diventata ormai quotidiana e non si può più tollerare".

"Abbiamo depositato un ordine del giorno - terminano - che impegna la giunta regionale ad attivarsi presso il Governo affinché vengano messe in atto tutte le misure necessarie a interrompere questi gravi e pericolosi episodi, richiedendo l’invio in Liguria di ulteriori Forze dell'ordine e mezzi idonei per contenere e contrastare il fenomeno migratorio verso la Francia e misure utili a ridurre gli incontrollati sbarchi di migranti in Italia”.