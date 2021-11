Il Festival di Sanremo sulla scia del Festivalbar: spunta il nome di Alessia Marcuzzi come co-conduttrice al fianco di Amadeus

Li abbiamo già visti insieme negli anni '90 per due edizioni del Festivalbar e, ora, potrebbero tornare a lavorare uno a fianco all'altro sul palco più prestigioso d'Italia.

Nelle ultime ore si sta facendo largo il nome di Alessia Marcuzzi come co-conduttrice del 72º Festival di Sanremo in programma la prima settimana di febbraio.

Stando a quanto riporta il settimanale 'Chi', i contatti con Amadeus ci sarebbero già stati e la cosa sarebbe in via di definizione.

Non mancano anche gli ormai canonici rumors sugli ospiti, con Roberto Benigni sempre in pole position per tornare all'Ariston.