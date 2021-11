Sanremo: fuga di gas dall'asfalto all'incrocio con via Duca d'Aosta, chiusa l'Aurelia

Tutto lascia immaginare che ancora una volta il problema sia dettato dal movimento franoso che interessa il versante prospiciente all'Aurelia in quel tratto. Non è ancora nota la tempistica per la riapertura della viabilità ma appare chiaro che questa situazione causerà disagi non solo al traffico.

Infatti in via precauzionale diverse famiglie rimarranno senza gas per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza.