Covid nella RSA Le Palme di Taggia, dalla struttura "Pochi casi, situazione sotto controllo"

Nei giorni scorsi alla RSA Le Palme di Arma di Taggia sono emersi una decina di casi Covid che hanno interessato sia il personale che gli ospiti. "La situazione è totalmente sotto controllo - ci tiene subito a dire Sara Occhino, direttrice della residenza protetta - si tratta di pochi casi che per fortuna possiamo gestire all'interno della struttura".

Il primo caso è emerso il 12 novembre. "Ci siamo immediatamente attivati con ASL per attivare le procedure necessarie con tamponi a tempo zero. - spiega la responsabile della residenza protetta - Tutti gli ospiti e il personale sono stati sottoposti a uno screening. Adesso siamo in attesa degli esiti della seconda tornata di tamponi molecolari. Ora siamo a tempo cinque (giorni ndr) e poi procederemo a dieci, così come disposto dall'azienda sanitaria locale".

Il personale era vaccinato così come gli ospiti che hanno recentemente ricevuto la terza dose. Gli ospiti contagiati sono isolati mentre il personale è in malattia. "Per i dipendenti risultati positivi, tramite l'azienda, sono state disposte le pratiche di infortunio, così come previsto dalla normativa. In struttura sono presenti anche tutti i dispositivi di protezione individuali per gli operatori, con approvvigionamento continuo" - sottolinea Sara Occhino.