Covid in Liguria: 51 nuovi positivi in provincia di Imperia, un decesso in tutta la regione

Sono 351 i nuovi positivi in Liguria, di questi 51 sono in provincia di Imperia. Il dato sulle ultime 24 ore emerge a fronte di 3.745 tamponi molecolari ai quali si aggiungono altri 10.124 tamponi antigenici rapidi. Oltre al dato imperiese si registrano anche 47 nuovi positivi nel savonese, 199 su Genova e 52 su La Spezia. Inoltre a livello regionale si registra anche il decesso di una donna di 78 anni, morta al Policlinico San Martino di Genova.

Per quel che riguarda i dati della provincia di Imperia, cresce il numero totale di positivi, così come quello delle persone ricoverate in Ospedale. In netto calo invece l'indice dei soggetti in sorveglianza attiva.



Tamponi processati con test molecolare: 1.775.002 (+3.745)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.097.543 (+10.124) Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 118.632 (+351)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.140 (+206)

Casi per provincia di residenza

Imperia 515 (+18)

Savona 576 (+39)

Genova 1.981 (+121)

La Spezia 871 (+30)

Residenti fuori regione o estero 58 (-1)

Altro o in fase di verifica 139 (+9)

Totale 4.140 (+206)

Ospedalizzati: 113 (+4); 13 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 18 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 21 (-2); 1 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 17 (-); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 21 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 19 (+3); 1 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 14 (+1); 3 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.655 (+191)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 110.047 (+144)

Deceduti: 4.445 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 388 (-183)

Asl 2 - 819 (-20)

Asl 3 -580 (+19)

Asl 4 - 465 (+58)

Asl 5 - 567 (+73)

Totale - 2.819 (-43)