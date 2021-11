Ventimiglia: vertice questa mattina per esaminare apertura di un centro di transito per migranti

Stamattina si è tenuta una riunione tra il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, il Prefetto Michele di Bari, Capo dipartimento del Ministero dell’Interno, il Prefetto di Imperia Armando Nanei, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e altri rappresentanti delle Istituzioni, della Croce Rossa nazionale e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, UNHCR.

"Nella riunione, molto costruttiva - si spiega nel comunicato -, si è discussa la possibilità di aprire a Ventimiglia un Centro di transito per migranti che secondo l’amministrazione comunale deve avere le seguenti principali finalità:

• Accoglienza e sosta in un’area protetta durante il transito

• Sostegno, informazione ed orientamento rispetto alla possibilità di entrare in sistemi di protezione/regolarizzazione

• Individuazione di elementi di vulnerabilità.

Il Centro di transito, secondo l’Amministrazione comunale che ha presentato una relazione, sarà suddiviso in zone per accogliere sia adulti che donne e bambini in moduli abitativi con i servizi sanitari, la mensa, uno spazio per colloqui e per informazioni, la presa in carico e l’orientamento dei migranti, oltre che diversi altri servizi per lo svolgimento delle procedure di identificazione, mediazione linguistica e l’assistenza sanitaria sociale e legale.

È stato chiarito e condiviso dai presenti che la durata di permanenza all’interno dell’Area dovrà essere molto breve. La capienza del Centro di transito ventimigliese sarà stabilita dopo aver visionato il progetto redatto dall’amministrazione comunale entro il termine di 30 giorni.

Anche la forma di gestione sarà concordata dopo aver verificato l’effettiva realizzabilità del Centro che vedrà comunque un ruolo importante ovviamente della Prefettura di Imperia, con la collaborazione dell’Unità di Progetto Migranti costituita all’interno del Comune di Ventimiglia, della Croce Rossa e delll’UNHCR, nonché di una Rete delle Associazioni che hanno già offerto la loro disponibilità all’Amministrazione comunale.

Il sindaco Scullino ha espresso grande soddisfazione per la proficua riunione e ha ringraziato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e tutti i partecipanti, in particolare, il Prefetto Michele di Bari per l’attenzione che il Ministero dell’Interno ha prestato a Ventimiglia. Scullino ha inoltre voluto precisare la grande sintonia di intenti e forma di collaborazione che si è creata con il Prefetto Armando Nanei, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Imperia".