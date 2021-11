Elezioni Provinciali: interviene il Psi "Serve soprattutto il coraggio di fare scelte non più procrastinabili"

"Il PSI è tra i pochi partiti ad aver richiesto con forza, da ultimo nella conferenza programmatica di Roma del luglio scorso, dignità politica per le province anche attraverso il ritorno al voto democratico dei cittadini per l'elezione degli organi dell’ente. Le Province, date per morte in attesa del referendum che avrebbe dovuto abrogarle definitivamente, vedono oggi negli atti del Governo delinearsi un nuovo futuro. Ciò è dettato non dall’esigenza di ripristinare poltrone, come un trasversale e demagogico populismo ha sostenuto da anni, ma dalla consapevolezza da parte dello Stato del ruolo fondamentale di gestione e di regia dei servizi primari per i cittadini svolto da questi enti".

Interviene in questo modo il Partito Socialista della nostra provincia, che commenta la situazione politica e le elezioni dell'ente. "Venendo al nostro territorio - prosegue - la Provincia di Imperia ha sofferto più di altre la fase del 'limbo' politico amministrativo in quanto periferica e in predissesto. Ciò nonostante nel periodo in cui il futuro dell'Ente era totalmente sconosciuto ed incerto la presidenza Natta, oltre a risanare i conti, non ha rinunciato a concrete azioni politiche. Ne citiamo solo alcuni esempi:

- un azione, quasi isolata, per traguardare la gestione pubblica dell’acqua;

- atti coraggiosi e strategici sui rifiuti, dall'individuazione degli ambiti di gestione, alla realizzazione della prima discarica pubblica ligure fino alla dichiarazione di pubblica utilità sul risolutivo progetto del biodigestore;

- la salvaguarda del patrimonio complessivo dell’ente (strade, scuole, società partecipate, immobili) anche attraverso una puntuale ricerca di fondi europei, statali e regionali".

"Questo il passato prossimo. Purtroppo - va avanti il Psi - nell'ultimo periodo la guida dell'Ente non ha saputo, al netto di un onesto impegno, adottare le doverose scelte e assumere le necessarie iniziative, invero caratterizzandosi per un perdurante e preoccupante stato di inerzia politica e amministrativa. La premessa per inquadrare il tema. Adesso occorre la sintesi perché la Provincia di Imperia non può più aspettare. Governarla non è semplice ma è necessario, ci vuole passione, competenza, esperienza, impegno e determinazione. Serve soprattutto il coraggio di fare scelte non più procrastinabili, anche correndo il rischio di essere talvolta impopolari. Gli organi della Provincia, oltre ad avere un direttore esperto, devono operare all'unisono. Ripotenziare il ruolo dei consiglieri, valorizzare nuovamente quello dei sindaci e istituire una cabina di regia che faccia l'istruttoria e proponga l'accennata sintesi. Sinergia tra territori, città e paesi, non quella poco credibile annunciata nel breve periodo pre elettorale ma quella dei fatti concreti, anche sfruttando le ingenti risorse in arrivo con il PNRR, guardando a questa terra come un tutt’uno ma con lo sguardo di chi ne conosce a fondo le peculiari diversità. Occorre consapevolezza, non l’inseguire, approfittando della anarchia politico amministrativa, candidature fantasiose, ambizioni personali, asfittici partitismi o unanimismi di facciata".

"Noi socialisti imperiesi non abbiamo mai smesso - termina il Psi - nei nostri ruoli politici e amministrativi, di agire in questa direzione e ciò è inconfutabile. Con le regole attuali le elezioni del prossimo dicembre riguarderanno solo gli amministratori e quelli socialisti ci saranno, salvaguardando la loro identità e la loro coerenza e al contempo conservando quel pragmatismo amministrativo che impone una doverosa assunzione di responsabilità per il bene del territorio e dei cittadini".