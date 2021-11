Intervento del PD Imperia sulle condizioni di alcuni marciapiede in città

Il PD di Imperia interviene in merito alle condizioni di alcuni marciapiede per le strade della città.



Scrivono dal PD imperiese: “Mentre nello scorso weekend si celebrava la festa dell’olio nuovo nella cornice del centro pedonalizzato di Oneglia e della banchina calata Cuneo, a pochi passi dai banchi degli espositori, esattamente in via Puccini, si assisteva all’ennesimo infortunio causato da un attraversamento pedonale dissestato. Un episodio comune ai pedoni della nostra città che da tempo, nonostante le nostre numerose interrogazioni in sede di consesso cittadino, sono costretti a dribblare buche o voragini vere e proprie onde evitare spiacevoli episodi. Quello di via Puccini, e della recente segnalazione di via Trento, è solo l’ultima dei marciapiedi e attraversamenti pedonali che versano in condizioni non consone ad una città che vuole fare della vocazione turistica e dell’accoglienza del turista uno dei suoi punti cardine. Come Partito democratico città di Imperia chiediamo all’amministrazione comunale maggiore attenzione e di intervenire, nel minor tempo possibile, per ripristinare i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali evitando in tal modo l’ennesimo ferimento dei nostri concittadini e turisti”.