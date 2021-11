Bordighera: il Comune a 'caccia' di sponsorizzazioni per gli eventi estivi della prossima estate

Avviare la ricerca di sponsorizzazioni per organizzare eventi turistici nell’estate 2022, collaterali al tradizionale calendario delle manifestazioni estive: questo l’indirizzo che la Giunta di Bordighera ha espresso nell’ultima seduta.

Il Servizio Turismo, Cultura e Sport dovrà ora predisporre l’avviso con informazioni e modalità con cui i soggetti privati potranno manifestare il proprio interesse; sarà data tempestiva comunicazione della sua pubblicazione.

“Il nostro obiettivo - commenta il Sindaco Ingenito - è offrire a cittadini, ospiti ed operatori un programma sempre più ricco, variegato e d’interesse, che sia parte integrante del percorso di promozione e valorizzazione turistica che abbiamo intrapreso; per questo abbiamo pensato all’organizzazione di eventi di alta qualità che vadano ad affiancare i classici appuntamenti dell’estate di Bordighera. Una scelta precisa che, alla luce dell’impegno economico necessario, non può però essere supportata esclusivamente dalle casse comunali. La soluzione che abbiamo individuato è la sponsorizzazione da parte di soggetti privati, che investano a fronte di visibilità e ritorno d’immagine”.

“Desidero sottolineare - conclude il primo cittadino - che, in ogni caso, il tradizionale calendario delle manifestazioni non verrà ridotto; crediamo però che la sinergia tra pubblico e privato possa essere strumento per ulteriori ed importanti occasioni di crescita e sviluppo”.