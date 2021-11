Preoccupazione in Val Nervia per la messa in sicurezza del territorio: il 10 dicembre arriva l'Onorevole Raffaella Paita

C’è grande preoccupazione a Pigna e in tutta l’alta Val Nervia, per la messa in sicurezza del territorio. Anche se, fortunatamente, quest’anno il maltempo sembra aver per ora lasciato un momento di tregua alla nostra zona, gli amministratori locali si sono dichiarati preoccupati perché non sono ancora arrivati i soldi richiesti per la sistemazione di diverse zone, nel 2019.

Al momento sono state finanziate solo le cosiddette ‘somme urgenze’ ma, ad esempio a Pigna c’è il rischio in caso di pioggia che si possa tagliare in due il paese. Si tratta della cascata del rio Lavalle che, in caso di piena, costringe il Comune a sgomberare 16 persone che vivono nella zona. Negli anni scorsi, al Comune sono arrivati soldi per la progettazione, ma mancano quelli per i lavori.

Sempre a Pigna c’è anche un luogo nella zona di corso De Sonnaz, dove un rio è cresciuto a dismisura a causa di abbandoni a monte, dove c’è il rischio che frani anche la strada Provinciale. Negli ultimi anni il Comune aveva presentato, a fine 2019, una serie di schede con lavori da 400mila euro, andati completamente inevase.

“Il grosso problema – ha detto il Sindaco di Pigna – è l’assenza totale della messa in sicurezza e servono investimenti importanti per evitare che valli come la nostra possano in futuro svuotarsi. Noi abbiamo bisogno che vengano finanziati i progetti e non solo le somme urgenze. Non chiediamo la luna ma ad esempio i soldi per sistemare la viabilità ordinaria. Servono risposte importanti per l’entroterra che è disastrato, con il rischio che molti facciano la scelta di spostarsi nelle grandi città e quello che le valli vengano abbandonate”.

Anche la strada di Langan rischia l’isolamento totale per la frazione di Buggio, dove non c’è la regimentazione delle acque meteoriche, che saltano e rischiano di farla franare. Il movimento in atto si era acuito nel 2014 e lo scorso anno, nonostante la valle fosse stata risparmiata dalla tempesta ‘Alex’, aveva creato apprensione nella popolazione. In questo caso, tra l’altro, il lavoro non costerebbe molto visto che basterebbe tenere pulito un chilometro e mezzo di strada.

Dalla Val Nervia chiedono un intervento anche all’Onorevole Raffaella Paita, Presidente della Nona Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), che il 10 dicembre sarà a Ventimiglia per il progetto dell’Aurelia Bis e poi andrà a Pigna per vedere la situazione.