Nuovo meeting del Lions Club Sanremo Host: ospite il poeta Fabio Barricalla con la presentazione “Percorsi di poesia – Viaggio poetico attraverso le strade cittadine”

Si è svolto giovedi scorso l'ultimo meeting del Lions Club Sanremo Host presso il ristorante Balzari dell'Hotel Belsoggiorno di Sanremo, serata conviviale aperta ai soci del Club e ai loro gentili ospiti come importante momento di aggregazione voluto dal Presidente Giancarlo Buschiazzo per socializzare e creare importanti sinergie in vista dei prossimi appuntamenti lionisitici.

Prima dell'inizio della conviviale il Presidente ha voluto invitare gli intervenuti a partecipare numerosi alle molte iniziative programmate per le prossime settimane tra le quali: il torneo di burraco organizzato per sabato prossimo a partire dalle 15 all'Hotel Villa Maria di Corso Nuvoloni, importante service per raccogliere fondi a favore della Fondazione Internazionale Lions (LCIF), e la passeggiata non competitiva organizzata insieme agli altri Lions Club di zona, con partenza domenica 14 novembre da Sanremo e arrivo ad Arma al piazzale Chierotti - per promuovere la lotta contro il diabete.

Relatore della serata il Prof. Fabio Barricalla , giovane scrittore e poeta sanremese che ha intrattenuto gli intervenuti sul tema “Percorsi di poesia – Viaggio poetico attraverso le strade cittadine”. Nel corso della sua interessante presentazione il relatore ha voluto evidenziare la centralità della nostra città nel panorama poetico ligure e italiano, ricordando i molti autori (sanremesi o vissuti a Sanremo) sia in lingua sia dialettali che hanno con il loro lavoro contribuito in maniera rilevante alla toponomastica cittadina.

I circa 40 ospiti presenti hanno potuto vivere l'esperienza di un viaggio immaginario lungo le vie cittadine godendo della Sanremo poetica attraverso interessanti aneddoti e attraverso i versi di poeti la cui attività spazia dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri (Francesco Pastonchi, Vincenzo Cardarelli, Giorgio Caproni, Luciano De Giovanni o Antonio Rubino per citarne alcuni).

La presentazione, che anticipa un prossimo service che il Club vorrebbe proporre alla cittadinanza, è stata quindi finalizzata ad una valorizzazione del nostro territorio sdoganando la poesia e la cultura dialettale per le strade della nostra città. La serata si è conclusa con il consueto tocco di campana da parte del Presidente Giancarlo Buschiazzo.