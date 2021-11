Domenica prossima alle 17, alla Pinacoteca ‘G. Morscio’ di Dolceacqua (Via Doria, 10), in occasione del centenario della deposizione del milite ignoto, avverrà la consegna di un modello in scala del treno protagonista dell’evento, realizzato da Paolo Gamalero, che rimarrà a far parte museo del soldatino.

In contemporanea avverrà la riapertura della pinacoteca, che riprenderà ad essere visitabile su prenotazione Ivano Anfosso 347 2774689. L’evento si svolgerà secondo le normative Covid.