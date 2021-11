Fine settimana dedicato ai bambini con le manifestazioni organizzate dalla Confesercenti

Dopo lo scorso weekend commerciale dedicato ai molti esercenti aderenti, con sconti dedicati ai possessori della fidelity card, domani e domenica tornano le animazioni di Confesercenti. Sarà un fine settimana dedicato ai bambini, che a Ventimiglia si divertiranno a cercare i dieci "Supereroi per bambini" che animeranno le vie principali della città di confine offrendo la possibilità ai piú piccoli di conoscere i propri supereroi preferiti e scattare insieme a loro una foto ricordo.

A Sanremo invece il bosco cantastorie della compagnia Molino Rosenkranz allieterà i bambini, seduti in cerchio all'interno di un bosco incantato, con numerosi racconti da brividi. Ricordiamo che Confesercenti effettuerà, nelle prossime settimane, una donazione all'ospedale Gaslini di Genova, un piccolo gesto per la struttura e gli operatori che prestano un servizio ospedaliero fondamentale per i nostri bambini in difficoltà.

Confesercenti ringrazia per la collaborazione nella realizzazione dell'evento e per la parte grafica la Rebel Digital, e gli sponsor dell'evento Halloween di Confesercenti: Divani & Divani, Pico Centrale, Omega Impianti, Riviera Service Center, il Giardino di Villa Sylva e tutti gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.