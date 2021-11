Passata la perturbazione calano le temperature: sotto zero Poggio Fearza, prima neve a Monesi e basso Piemonte

Transitata anche la seconda perturbazione della settimana, fortunatamente non si registrano problemi al territorio dove i danni dello scorso anno avevano creato un po’ di timore anche se le allerta meteo hanno riguardato esclusivamente il centro-levante della regione.

Mentre le località del basso Piemonte registrano la prima neve e come annunciato già ieri pomeriggio, si sono notevolmente abbassate le temperature anche nella nostra provincia. Due località dell’entroterra hanno fatto segnare per la prima volta in questo autunno il segno meno. Sono Poggio Fearza, 1.800 metri sul livello del mare sopra Montegrosso Pian Latte con la minima di -1,7 e Colle Belenda (1.360 metri slm, sopra Pigna) con -0,2.

Da non sottovalutare anche le minime di: Colle di Nava con 0,5, Verdeggia 1,2, Apricale 1,7, Triora 2,6. Quasi tutte sotto i 10 gradi le località dell’imperiese con: Bajardo 4,1, Montalto Carpasio 4,3, Pornassio e Pigna 5,3, Borgomaro 5,4, Pieve di Teco 5,6, Airole 5,9, Dolceacqua 6,4, Castevittorio 6,6, Pontedassio 6,7; Dolcedo e Seborga 7 e Ranzo 7,1. Sulla costa la temperatura minima più alta si è registrata a Sanremo con 11,3 gradi, seguita da Imperia con 10,3, Diano Marina 9,2 e Ventimiglia con 8,9.

Per quanto riguarda le precipitazioni nell’entroterra non sono andate oltre i 30 millimetri, mentre sulla costa non si sono superati i 20. Imbiancate, come detto, le cime delle località sciistiche del basso Piemonte ma anche quelle più alte di Monesi. E’ forse un po’ presto per parlare di apertura degli impianti, tanto attesa dagli appassionati di sci dopo lo stop per il Covid. All’orizzonte non ci sono, infatti, nuove precipitazioni e il freddo ‘vero’ arriverà più tardi. E’ comunque un paesaggio finalmente bianco quello che si osserva grazie alle webcam delle località sciistiche.