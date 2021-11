Malore a Rezzo e incidente a Borgomaro: doppio intervento dell'elicottero nell'entroterra imperiese (foto e video)

Doppio intervento in elicottero, in queste ore nell'entroterra imperiese, per due distinti episodi. Il primo ha visto un problema cardiocircolatorio ad un uomo di 80 anni nella zona di Rezzo. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Pieve di Teco e l’elicottero ‘Grifo 1’. L'uomo è stato prima stabilizzato sul posto e, quindi, portato con il velivolo all'ospedale di Imperia, in codice giallo di media gravità.

Il secondo riguarda un incidente stradale a Borgomaro lungo la provinciale che collega colle San Bartolomeo a San Bernardo di Conio nel quale è rimasto coinvolto un motociclista svizzero di 62 anni e dove, oltre al personale del 118, stanno intervenendo i volontari della Croce Rossa di Pontedassio e l’elicottero ‘Drago’ dei Vigili del Fuoco. L'uomo che ha riportato un trauma addominale è stato elitrasportato in codice rosso di massima gravità all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.