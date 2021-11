Traffico rallentato, questa mattina sul versante imperiese del Capo Berta a causa del semi-capottamento di un’auto. Ancora in via d’accertamento le cause dell’incidente, che non hanno coinvolto altri mezzi.

Secondo una prima ricostruzione il conducente del mezzo ne ha perso il controllo finendo la sua corsa su un fianco. E’ fortunatamente uscito illeso dal mezzo e non è servito l’intervento del personale medico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilevamenti del caso.