La nuova ricetta #nosprechi de I Deplasticati: oggi prepariamo la mozzarella in carrozza

Oggi torniamo alle origini sia col pensiero che con il gusto, proponendo una ricetta tipica campana: la mozzarella in carrozza.

Dovete sapere che questo piatto ha umili e lontane origini: nasce infatti nei primi dell'Ottocento come soluzione per recuperare ingredienti non più freschi come pane raffermo e mozzarella dei giorni precedenti.

Preparazione

Affettate la mozzarella e tamponate le fette con della carta da cucina per eliminare il liquido in eccesso. Rifilate le fette di pancarré eliminando la crosta. Distribuite la mozzarella sulle fette di pane lasciando qualche millimetro dal bordo. Coprite con le fette di pancarré restanti ed esercitate una pressione col palmo della mano per compattarle e tagliate formando dei triangolini o dei quadratini.

Impanatura

Passate i quadratini prima nella farina setacciata, facendo aderire bene anche ai bordi. Poi passateli nell'uovo e infine nel pangrattato. Fate riposare per 30 minuti in frigorifero.

Ripetete l'operazione della panatura una seconda volta, ma senza la farina, quindi prima nell'uovo e poi nel pangrattato. Lasciate riposare per un'ulteriore mezz'ora in frigo.

Friggete in olio di arachidi finché i quadratini non diventano dorati. Servite in tavola belli caldi.

Ps: di solito si usa la mozzarella di bufala ma io la faccio anche con quella normale.