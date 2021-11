Maltempo sulla provincia: temporali e grandinate in atto, temperature in picchiata e zero gradi a 1.800 metri (Foto)

L’annunciata perturbazione pomeridiana e serale sta transitando sulla nostra provincia. Le precipitazioni, anche se a tratti sono intense, non stanno creando grossi problemi sia sulla costa che nell’entroterra.

Al momento sono scesi circa 10/20 millimetri di pioggia a seconda delle zone, con una caduta superiore nel ventimigliese e in Valle Arroscia. In alcune zone sono scesi anche alcuni chicchi di grandine mentre un po’ ovunque le temperature sono in picchiata, tra i 3 e i 6 gradi in meno rispetto alle 14 di oggi pomeriggio.

In alta montagna, intorno ai 1.800 metri, si registrano zero gradi ma a farla da padrone nelle ultime ore è stata l’attività temporalesca con tuoni e fulmini che hanno illuminato diverse zone della provincia. Uno di questi è stato immortalato nella zona di Sanremo da Tonino Bonomo (nella foto).