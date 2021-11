Ventimiglia: ciclabile a sbalzo, Enrico Ioculano ne ha parlato stamattina in Consiglio regionale

Nel corso del Consiglio regionale di questa mattina, l’esponente di opposizione (ed ex Sindaco di Ventimiglia) Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta sulla base di quali valutazioni siano state avanzate osservazioni sul secondo tratto della ciclabile della città di confine e, quindi, la richiesta di chiarimenti tecnici.

Il Consigliere ha rilevato che il progetto ha sollevato obiezioni dagli uffici regionali, che chiedono chiarimenti tecnici circa la compatibilità dell’opera con la dinamica costiera, per definire il livello di vulnerabilità della nuova struttura.

L’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone ha precisato che gli uffici regionali non hanno sollevato obiezioni, ma hanno solo presentato una richiesta di chiarimenti. L’assessore ha poi spiegato che la verifica della capacità statica e dinamica dell’opera, rispetto al moto ondoso, non è di competenza dell’assessorato all’ambiente e ha ribadito che la realizzazione della passeggiata a sbalzo non modifica lo stato dei luoghi in relazione al moto ondoso e non aumenta le condizioni di rischio attuali.