Sanremo: a febbraio il primo Festival della canzone cristiana, "Connubio tra canzone e fede"

Il 4 e il 5 febbraio 2022, a Sanremo, presso l'Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera San Orione si terrà la prima edizione del Cristian Music Festival Sanremo 2022 - Festival della canzone cristiana. L'evento è organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi con il Patrocinio del Comune di Sanremo, in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia Sanremo.

La manifestazione nasce con l'intento di trasmettere i valori cristiani mediante la canzone, realizzando un connubio creativo tra la canzone e la fede e tra la canzone e la lode a Dio. Rivolta ad interpreti, cantautori, band musicali, musicisti e quanti amano la canzone, si svolgerà negli stessi giorni in cui si realizza il Festival della canzone italiana di Sanremo. Sarà un Festival nel Festival.

"Si potrà, in tal modo, realizzare un canto colmo di speranza e di coraggio e di quell'anelito che eleva l'animo molto in alto, proprio in quanto attinge al linguaggio più potente che Dio ha donato all'uomo, ossia la musica. Il Festival, infatti, si prefigge l'intento di lodare Dio attraverso la musica nella Città dei fiori, ossia a Sanremo, che è il luogo che meglio rappresenta l'Italia musicale. Sant'Agostino affermava che chi canta prega due volte. Pertanto, l'afflato sarà elevato e l'animo di chi ascolta ne trarrà un profondo beneficio, così come avviene quando si prega. Cantare elevando una lode a Dio si ritiene possa essere il modo più rassicurante per affrontare il disagio e lo smarrimento scaturito sia dai danni causati all'ecosistema, da cui si è generata la pandemia ed altri danni, sia dalle gravi problematiche che affliggono l'umanità, tra le quali la crisi del sistema economico mondiale, che ha provocato nuove povertà e, senza dubbio, fra esse si può annoverare anche quella morale" - aggiungono.