Ventimiglia: ordinanze antidegrado, prima pattuglia alla presenza del sindaco Scullino

È partito alle 20 di questa sera il servizio di pattuglia effettuato dalle forze dell'ordine e dalla vigilanza privata della Sec.pro, per le vie di Ventimiglia, con lo scopo di attuare le ordinanze, per combattere il degrado, bivacco e abuso di alcol. I provvedimenti sono stati emanati dal sindaco Gaetano Scullino e hanno trovato il favore della Prefettura.



In questa 'prima uscita' non poteva dunque mancare proprio il primo cittadino che ha accompagnato gli uomini della Polizia durante la ronda e i controlli. Obiettivo di questi servizi di controllo mirati: ristabilire l'ordine e preservare il decoro urbano, facendo fede a quanto richiesto, ricercato e descritto nei testi delle ordinanze.

Il servizio ha interessato la zona del Comune e poi fino alla stazione ferroviaria passando per via Hanbury. Non sono emerse particolari criticità. Le ronde continueranno nei prossimi giorni.

A margine del servizio il sindaco Scullino ha sottolineato: "E' una cosa che ci teniamo perchè la città ce lo chiede e i cittadini sono esausti di questa situazione. Cerchiamo, insieme a tutte le forze dell'ordine e con la polizia privata di effettuare un servizio di controllo del territorio, evitando naturalmente di avere dei problemi. Cercheremo di far capire a chi vende alcool fino alle 4 di mattina che è una cosa che non si può più fare. Bisogna evitare".

Poi sul nuovo centro di accoglienza per la gestione dei flussi migratori che interessano la città di confine, il primo cittadino ha detto: "A breve avremo incontro con il Prefetto per la creazione di un nuovo centro di accoglienza perchè riteniamo giusto che ci sia per dare un tetto a questa gente. Abbiamo tre siti in mente ma sceglierà il Prefetto. Saranno le forze dell'ordine che saranno delegate al prossimo centro d'accoglienza. Deve essere decentrato, verso la frontiera, evitando che sia nelle frazioni. La percezione di insicurezza deve finire. Sono luoghi individuati e abbiamo già parlato con i proprietari. Cercheremo di chiudere il più velocemente possibile, entro qualche mese".