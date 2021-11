Riviera Trasporti Piemonte cerca autista per trasporto pubblico o servizio di scuolabus

Riviera Trasporti Piemonte ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’eventuale assunzione di personale con profilo professionale di ‘Operatore di esercizio’ par. 140 del vigente CCNL autoferrotranvieri per attività di guida autobus per servizio di trasporto pubblico di persone o scuolabus e attività accessorie.

“Il contratto di assunzione - si spiega nella nota - sarà a tempo indeterminato, con patto di prova, part-time verticale ciclico, con prestazione lavorativa per 10 mesi all’anno. La residenza di servizio sarà in provincia di Cuneo (Ormea o Lesegno). Ogni comunicazione relativa all’avviso è reperibile sul sito www.rtpiemonte.it sezione ‘società trasparente’ – ‘bandi di concorso’ – ‘avviso di selezione n. 2/19 operatore di esercizio’ v sessione. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 8 novembre 2021. Le prove si svolgeranno in data 9.11.2021 a partire dalle ore 9.00 presso la sede amministrativa in Imperia”.