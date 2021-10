A Natale ritorna ‘Un Sacco di Doni’ personalizzato per bambini e adulti a cura dell'associazione ACEB

L’associazione culturale eventi benefici ACEB di Camporosso ripropone per il prossimo Natale ‘Un Sacco di Doni’, borsa personalizzata per bambini e adulti, che ha avuto un grande successo nel 2020.

“Consiste in un sacco natalizio – spiega il presidente dell’associazione Stefano Urso - dove all’interno si troveranno tantissimi dolci e 2 sorprese personalizzate in base all’età e al sesso. Abbiamo già tante prenotazioni, per tutte le persone interessate chiediamo di riservare per tempo, in quanto ne verranno prodotte soltanto 120. Il costo è di 10 euro”.