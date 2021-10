Noleggio catamarano in Sardegna: scopri il fascino selvaggio dell'Asinara

Il 2021 ha registrato un forte interesse per alcune regioni italiane: la Sardegna è sicuramente una di queste. L’estate ha permesso a moltissimi italiani di partire dai maggiori porti per raggiungere l’Isola: partendo dal porto di Genova e non solo, moltissimi viaggiatori hanno iniziato il viaggio per le proprie vacanze. Dopo essersi imbarcati si sono diretti verso l’incantevole territorio noto per la sua natura selvaggia, per alcune delle spiagge più belle ma anche per un numero interessante di isole da scoprire.

Le isole più belle della Sardegna

Che sia piena estate, primavera o autunno, il mare della Sardegna non conosce rivali: da Nord a Sud si trovano incantevoli piccole isole e arcipelaghi dove l’acqua risulta limpidissima e i fondali regalano emozioni agli appassionati di snorkeling ed immersioni. Ma quali sono le isole più belle da scoprire? Partiamo sicuramente dall’Asinara: è forse una delle più conosciute poiché facile da raggiungere sia da Sassari che da Alghero; conosciuta per essere stata sede di un carcere di massima sicurezza, oggi ospita un Parco Nazionale riconosciuto dal 1997. Sull’isola ci si sposta solamente a piedi, in bici o a cavallo, salvo alcuni fuoristrada presenti a noleggio. Questo incantevole territorio mostra la Sardegna più autentica; qui oltre a passeggiare in mezzo alla natura è consigliato fare snorkeling nella zona di Cala Stagno Lungo, Cala Sabina e Cala dei Detenuti.

Seconda isola che citiamo e assolutamente immancabile in un tour in Sardegna è La Maddalena: si raggiunge facilmente da Palau; La Maddalena è la più grande dell’arcipelago composto da 60 isolotti ed è anche l’unica abitata. Meta di moltissimi turisti, La Maddalena vanta un fondale ricchissimo di conchiglie e coralli tanto da attirare moltissimi snorkeler curiosi.

Altrettanto popolare nel medesimo arcipelago c’è la Caprera, conosciuta nei libri di storia per essere stata il luogo in cui ha trascorso i suoi ultimi giorni Giuseppe Garibaldi. Conosciuta tanto quanto le isole sopracitate segnaliamo San Pietro, un’isola in cui si sente ancora forte il legame con il territorio tanto che le persone parlano ancora la lingua dei fondatori di origine ligure. Con grotte e insenature si distingue per il Trogiu, una piscina naturale circondata da scogli. Impossibile poi non visitare la Tavolara, posizionata nella zona del golfo di Olbia e conosciuta per i numerosi siti archeologici subacquei.

Come scoprire la Sardegna più autentica

Per scoprire la Sardegna più autentica è importante non limitarsi a soggiornare nei villaggi turistici e noleggiare mezzi per muoversi in totale libertà: se sulla terra ferma sono consigliati scooter e auto, non dimenticate la possibilità di noleggiare una barca. Attraverso il noleggio di un catamarano potete scoprire non solo la bellezza dell’Isola vista dalla spiaggia ma anche da un punto di vista privilegiato come quello dal mare; un’esperienza di viaggio luxury e unica che permetterà a famiglie o amici di godersi una vacanza indimenticabile. A bordo del vostro catamarano noleggiato da sardiniaboatrentals.com potrete scoprire le bellezze del territorio gustandovi una location esclusiva. Navigando nel sito si possono trovare imbarcazioni per diversi prezzi divisi per grandezza, numero di cabine e la possibilità di avere personale di bordo.

Sono numerosi i motivi per pensare di prenotare una vacanza in Sardegna: il primo è senza dubbio il mare; da Nord a Sud regala grandi emozioni tra spiagge mozzafiato e fondali ricchi di sorprese. L’isola però è anche arte e cultura che traspare soprattutto nelle grandi città come Cagliari; le splendide isole raggiungibili in barca o traghetto sono poi un altro motivo per scegliere questa destinazione per le proprie vacanze. Ma non è tutto: il bello della Sardegna è che è adatta a tutti: apprezzata dai più giovani per il divertimento, da chi cerca il relax nella natura, da chi preferisce una vacanza all’insegna del lusso ed infine anche dalle famiglie con bambini.