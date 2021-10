Padre Pio veglia sulla comunità di Riva Ligure: inaugurata la statua donata dalla Protezione Civile (foto e video)

E' stata inaugurata a Riva Ligure la statua raffigurante San Pio da Pietrelcina. La scultura raffigurante Padre Pio è stata donata alla comunità rivese dai volontari della Protezione Civile Valli Argentina e Armea.

Arrivata direttamente da San Giovanni Rotondo, luogo della Chiesa di Padre Pio, l'effige raffigurante il Santo è stata collocata davanti alla Chiesa della Resurrezione, tra le case e le aziende floricole di zona Prati. Dal 2019 la statua di San Pio, patrono della Protezione Civile attendeva di trovare la giusta collocazione.





La cerimonia si è svolta alla presenza del nuovo parroco di Riva Ligure, Don Giovanni, del sindaco della cittadina, Giorgio Giuffra, accompagnato da numerosi membri dell'amministrazione. Intorno non poteva mancare la presenza dei volontari della Protezione Civile locale, rappresentati dalla coordinatrice Francesca Parisi. Un momento importante e sentito come dimostra la presenza anche di una numerosa rappresentanza delle squadre di Protezione Civile, provenienti da tutta la provincia di Imperia, così come dei Rangers d'Italia, il gruppo Alpini Riva Santo Stefano e l'associazione nazionale Paracadutisti d'Italia.

La statua di San Pio si lega a Riva Ligure grazie alla donazione dei volontari e ricorda anche uno di loro, Roberto Arrigo detto Nanin. E' stato uno dei fondatori della Protezione Civile Valli Argentina Armea nel 1993 e da allora il gruppo presidia la zona da Riva Ligure a Santo Stefano al Mare; oltre ad aver prestato servizio in caso di alluvioni, incendi e nelle fasi acute della pandemia, non è mancato il loro apporto anche in zone terremotate o di guerra.