Molini di Triora non rinuncia ad Halloween: ‘dolcetto o scherzetto’ in piazza prima del maltempo (foto)

Nonostante Molini di Triora sia stata costretta a rinunciare alla tre giorni di Halloktoberfest la Comunità ha trovato un momento in mattinata per dedicarlo ai bambini che aspettavano Halloween. In centro paese Angela Maria, la famosa strega, ha consegnato dolci doni ai bimbi mascherati che non aspettavano altro che poter fare dolcetto o scherzetto. Un’iniziativa che grazie alla finestra di tempo sereno di stamattina ha permesso di respirare un po’ di quella magica atmosfera a base di zucche, magia e mistero. Halloktoberfest era l’evento più strutturato che per tre giorni avrebbe fatto incontrare a Molini di Triora due feste molto famose, Halloween e l’Oktoberfest. La manifestazione è stata rinviata a causa del maltempo che interesserà il ponente ligure già da oggi pomeriggio e per i prossimi giorni. Nonostante l’annullamento deciso all’ultimo la comunità si è rimboccata le maniche per i bimbi donandogli comunque un bel ricordo.