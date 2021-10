Ventimiglia: giovedì 4 novembre convocato il Consiglio comunale, gli argomenti all'ordine del giorno

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 20 il Consiglio comunale di Ventimiglia. All’ordine del giorno, dopo le mozioni, interpellanze ed interrogazioni, sono previste alcune ratifiche di delibere di giunta e la variazione al bilancio di previsione 2021/2023.

Prevista poi l’approvazione del bilancio consolidato per il 2020, nuovi indirizzi in materia di orari delle attività economiche e il regolamento di polizia urbana con l’approvazione di alcune modifiche. Sarà la volta della dichiarazione di pubblica utilità per la messa in sicurezza di via Freccero, attraverso la variante di tracciato e la realizzazione di un sottovia della linea ferroviaria in località Peglia.