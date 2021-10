Ospedale di Imperia senza ascensori: gravi disagi in mattinata per la rottura degli impianti

Disagi stamani in Ospedale ad Imperia dove tutti gli ascensori della struttura erano fuori servizio. Un bel problema per il trasporto pazienti soprattutto degli allettati. Sembra che siano stati usati alcuni spazi al piano terra del nosocomio per ospitare le persone in barella.

Da qualche giorno, uno dei due ascensori era rotto. Il guasto di stamattina all'altro impianto restante ha bloccato completamente il servizio, rendendo l'accesso ai reparti possibile solo attraverso le scale. Impossibile quindi il movimento all'interno della struttura sanitaria sia per i pazienti in entrata con ambulanza sia per quelli già ricoverati e impossibilitati a muoversi.