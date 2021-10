Vallebona: dal 1° novembre cambio alla guida della farmacia del paese

La dottoressa Erica Scianca dal 1° novembre sarà la nuova titolare della farmacia di Vallebona, farmacia dove lavora da 25 anni. "Ho voluto chiamarla farmacia di Vallebona perché una farmacia di paese al paese appartiene".



La farmacia è posta in zona strategica, all'ingresso del paese, a fianco dell'Ufficio Postale, facilmente raggiungibile non solo dagli abitanti del centro storico ma da chi abita l'intero territorio comunale. "La farmacia continuerà ad essere un luogo di ascolto e di consiglio. Un punto di riferimento per il paese, cercando di soddisfarne le esigenze con competenza e professionalità. - sottolinea la dott.ssa Scianca - Una farmacia sempre più parte integrante della comunità, attenta alle richieste, che saprà rinnovarsi e offrire sempre più servizi, una farmacia connessa con cui sarà facile e veloce dialogare interfacciarsi".