Bordighera: 'Intercultura', associazione di volontariato che promuove un anno di studio all'estero

Presso l’Istituto Montale di Bordighera, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza e grazie all’interessamento della prof.ssa Susanna Maugeri, è stata presentata all’aperto, durante la terza e quarta ora nell’ampio cortile dell’Istituto, Intercultura, un’associazione di volontariato no profit che promuove il dialogo interculturale e gli scambi scolastici internazionali.

"La volontaria Elena Beccaria - si spiega nel comunicato -, durante la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, ha fatto un’esperienza per lei entusiasmante con questa associazione in Russia e oggi, giovedì 28 ottobre 2021, dopo gli studi universitari e un master a Monaco ha destinato, in qualità di volontaria, parte del suo tempo per presentare ai ragazzi delle classi 3A - 3B- 3S - 3T del plesso Montale la possibilità di candidarsi entro il 10 novembre per trascorrere l’anno all’estero, frequentando una scuola di pari grado e vivendo all’interno di una famiglia del luogo: un’esperienza formativa a 360 gradi!

Il costo di questa stimolante avventura dipende dal reddito famigliare e dalla scelta della nazione, ma comunque vi è la possibilità di usufruire di diverse borse di studio. Una possibilità che l’Istituto Fermi Polo Montale non solo permette, ma altresì incoraggia".