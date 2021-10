Ventimiglia: ordine del giorno di Fratelli d'Italia sull'adeguamento della stazione ferroviaria

Continua l’attività politica amministrativa di Fratelli d’Italia in provincia di Imperia.



"Un lavoro svolto - spiega Fabio Perri, responsabile provinciale dei FdI - con grande spirito di squadra con tutti i nostri rappresentanti eletti del territorio provinciale in stretto contatto e sinergia con i rappresentanti eletti in regione Liguria ed eletti al governo".

"È la volta questa - spiega Perri -, di fare sentire il nostro sostegno ad una problematica importante e che si deve risolvere per evitare ricadute e disagi che inciderebbero sul traffico pendolare e turistico di un territorio già penalizzato dal punto di vista sia delle infrastrutture che della rete viaria, stradale ed autostradale.

"La stazione di Ventimiglia non può ricevere treni di nuova generazione perché elettrizzata solo fino a 1,5 kv CC e pertanto urge un adeguamento della stazione, urge un accordo tra RFI ed SNCF che possa risolvere il problema. Grazie all’intenso lavoro svolto dal nostro assessore ai trasporti Gianni Berrino, la Regione Liguria ha fatto molti investimenti nei nuovi elettrotreni Pop e Rock che oggi rappresentano il 70% della flotta regionale, come sempre alta è stata l’attenzione per la stazione di Ventimiglia per il suo ammodernamento".

"Non possiamo - conclude Perri - rimanere tagliati fuori come territorio dall’arrivo dei nuovi treni regionali, serve l’adeguamento immediato". Presentato già in molti comuni, questo ordine del giorno sarà presentato in tutti i comuni della Provincia.